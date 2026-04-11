Em vídeo... Treinador tunisiano critica Yassine: “Ele vive no papel de vítima e usa a arbitragem como desculpa”

O técnico tunisino criticou o alemão Matthias Jaissle, treinador do Al-Ahli de Jeddah, alegando que ele assume o papel de vítima e se faz de injustiçado, usando a arbitragem como bode expiatório, após os acontecimentos ocorridos na última partida contra o Al-Fayha.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1, durante a partida que os colocou frente a frente na última quarta-feira, no Estádio da Cidade de Al-Majma'a, na 29ª rodada da Liga Roshen.

A partida contou com várias decisões arbitrais controversas, o que provocou a ira de Yassele e o levou a discutir com o árbitro após o término da partida, antes de atacá-lo na coletiva de imprensa que se seguiu ao confronto.

O tunisiano Youssef Al-Manaei, ex-técnico dos clubes Al-Adalah, Abha e Al-Ala, criticou o comportamento de Yassine após a partida e o acusou de transmitir um sentimento de injustiça aos jogadores, considerando que suas atitudes não surtirão efeito, mas prejudicarão a equipe a longo prazo.

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Al-Manaei disse em declarações ao programa “Dourina Ghir”: “Se o Al-Ahli continuar a agravar a situação, isso afetará a concentração dos jogadores e do técnico nas próximas partidas, devido ao excesso de sensação de injustiça em relação às decisões arbitrais”.

E acrescentou: “Vimos a atitude de Yassir quando ele falou com o árbitro de forma tensa após a partida, e isso pode afetar os próximos jogos; por isso, o técnico e os jogadores devem ser isolados desses acontecimentos”.

E continuou: “O Al-Ahli tem o direito de reivindicar o que lhe é devido, mas não deve atribuir o resultado à arbitragem, pois a partida terminou empatada. Os jogadores devem pensar nas próximas partidas e assumir a responsabilidade, sem se deixar levar pelo sentimento de injustiça”.

E continuou: “A conversa de Yassir com o árbitro após a partida não serve para nada, pois não vai alterar a decisão nem repetir a partida, mas apenas transmite a sensação de injustiça aos jogadores, desvia a opinião pública do aspecto técnico e coloca a si mesmo, aos jogadores, à diretoria e à torcida na posição de vítimas”.

E concluiu: “Ele quer que todos sintam que a equipe foi roubada da vitória e que o árbitro é o responsável por esse resultado, mas todos assistiram ao jogo: o Al-Ahli cometeu muitos erros, e o Al-Fayha não roubou a vitória.”