A torcida do Al-Hilal, da Arábia Saudita, tentou homenagear seu jogador português Rúben Neves após o episódio ocorrido na partida contra o Al-Taawoun pela Roshn Saudi League, enquanto o jogador respondeu marcando o gol da vitória contra o Al-Gharafa, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

A torcida do Al-Hilal ergueu uma grande faixa no início da partida contra o Al-Gharafa nesta terça-feira, no estádio "Kingdom Arena", na qual estava escrito o número 8, em referência à camisa de Neves.

A torcida do Zaeem fez referência ao lamentável episódio ocorrido na partida da equipe azul contra o Al-Taawoun, quando a torcida adversária gritou o nome do falecido Diogo Jota, amigo próximo de Neves, na tentativa de provocá-lo e desconcentrá-lo.

Esse comportamento irritou a estrela portuguesa, que apontou a mão para o céu, como se dissesse "Deus está vendo vocês".

A partida, realizada no último sábado pela sétima rodada da competição nacional, terminou com a vitória do Al-Hilal por 6 a 0.

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Esse episódio gerou grande repercussão na Arábia Saudita, já que ex-astros se apressaram em pedir desculpas a Neves, enquanto a liga da Roshn League condenou o ocorrido, e espera-se a aplicação de punições à torcida do Al-Taawoun.

Por sua vez, Neves retribuiu o carinho da torcida do Al-Hilal da melhor maneira, ao abrir o placar da equipe azul em sua primeira partida no torneio continental, e foi até a torcida para prestar uma saudação especial.

Neves marcou o primeiro gol do Al-Hilal na partida de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, cobrando com força no canto direito do gol da equipe catari.