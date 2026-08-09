A cidade do Funchal, capital do arquipélago português da Madeira, viveu uma situação de caos no último sábado, depois que milhares de torcedores se reuniram acreditando que assistiriam ao casamento do craque português Cristiano Ronaldo com sua noiva Georgina Rodríguez, antes de descobrirem que as informações que circulavam sobre a data do casamento eram falsas.

O jornal britânico "The Sun" havia noticiado, no início da semana, que Ronaldo e Georgina celebrariam o casamento no dia 8 de agosto, e que a cerimônia aconteceria na Catedral do Funchal, antes de os noivos se deslocarem para o hotel "Savoy Palace", um hotel cinco estrelas que conta com quatro restaurantes, tendo sido dito que dois de seus andares foram reservados para a ocasião.

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Com base nessas informações, os torcedores de Ronaldo afluíram aos arredores da catedral e do hotel por longas horas, em meio a um clima de expectativa, na esperança de ver a lenda do futebol português e sua noiva.

Alguns dos presentes gritavam "É ele! É ele!" sempre que um carro clássico se aproximava do local, enquanto outros acreditavam que um grupo de pessoas que chegou ao hotel talvez fossem amigos de Ronaldo, segundo a rede francesa "RMC".

Mas a surpresa foi que as duas pessoas que apareceram diante da catedral não eram Ronaldo e Georgina, e sim Fábio Santos Ramos e Fátima Nicole Cunha Teixeira, um casal da região que atualmente vive na França.

A conta oficial da catedral publicou no "Facebook", após o término da cerimônia de casamento: "Depois de muita confusão na rua, com esse grande número de jornalistas e turistas, conseguimos finalmente fechar a igreja e realizar a celebração".

E os noivos pareceram ter se divertido com a situação inusitada, já que um dos convidados disse ao jornal "Diário de Notícias da Madeira": "Sentimo-nos como se fôssemos famosos", acrescentando: "Acho incrível que essas pessoas achassem que Ronaldo iria se casar hoje sem segurança".