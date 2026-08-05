Em vídeo: torcedores do Trabzonspor cercam "reforço do Galatasaray" na recepção a Salah

A recepção ao craque egípcio Mohamed Salah na Turquia não se limitou apenas aos cânticos e às saudações barulhentas, mas também testemunhou uma cena humana curiosa que roubou a cena do acontecimento principal e incendiou as redes sociais em questão de horas.

Enquanto a torcida do Trabzonspor se aglomerava para receber seu novo craque vindo do Liverpool, todos foram surpreendidos pelo surgimento de um torcedor do Galatasaray, o rival tradicional, em meio à multidão, vestindo a camisa vermelha e amarela de seu time.

"Tire a camisa": uma comemoração com sabor de humor

A cena, registrada por um vídeo amplamente compartilhado, mostrou a reação espontânea e bem-humorada da torcida do Trabzonspor. Em vez de tensão, dezenas de torcedores cercaram o "intruso" em clima de festa e pediram a ele, de forma amistosa, que tirasse a camisa do Galatasaray, em meio a risadas e cânticos em nome de Salah e do Trabzon. O torcedor respondeu à situação com espírito esportivo, tirando a camisa sob os aplausos da torcida, que considerou a cena parte dos "rituais de boas-vindas" ao seu craque mundial.

Salah chega à Turquia: assinatura na quinta-feira

Mohamed Salah havia desembarcado em Istambul na manhã de quarta-feira, onde foi recebido por milhares de torcedores do Trabzonspor, antes de embarcar em outro avião com destino à cidade de Trabzon, banhada pelo Mar Negro, para concluir os trâmites de sua transferência.

Mohamed Salah chegou à cidade de Trabzon na noite de quarta-feira, com a assinatura oficial dos contratos e o anúncio do negócio previstos para esta quinta-feira, iniciando assim um novo capítulo após uma trajetória lendária com o Liverpool que durou 8 temporadas, nas quais marcou 257 gols em 442 partidas e conquistou todos os títulos possíveis com o Liverpool.