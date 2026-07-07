Vários torcedores da seleção argentina, presentes no estádio “Mercedes-Benz”, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, tentaram provocar Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, após a partida entre as duas equipes na Copa do Mundo de 2026, mas a resposta do “Deirek” foi contundente.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final pela Argentina em um cenário insano, após uma partida marcada por decisões arbitrais polêmicas.

Depois que a seleção africana abriu o placar com dois gols sem resposta, marcados por Yasser Ibrahim e Mustafa Zico, o atual campeão conseguiu virar o jogo com três gols assinados por Cristian Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández (3 a 2).

As câmeras flagraram alguns torcedores argentinos nas arquibancadas hasteando a bandeira do Estado sionista, numa tentativa de provocar Hossam Hassan, após suas declarações de apoio à causa palestina na coletiva de imprensa que antecedeu a partida.

Mas o técnico egípcio reagiu com veemência: apontou para a bandeira do Egito no emblema da Federação Egípcia de Futebol estampado em sua camisa, depois dirigiu-lhes palavras ofensivas e, por fim, cuspiu na direção deles.

Hassan havia feito declarações de apoio à causa palestina, afirmando em uma coletiva de imprensa na segunda-feira: “Se há alguém no mundo que não sinta o sofrimento do povo palestino, essa pessoa não é humana. É de se esperar que todo ser humano, seja europeu, americano, árabe ou de qualquer lugar do mundo, sinta o que está acontecendo com o povo palestino”.

Ele acrescentou: “Quando um animal sofre, as instituições de proteção aos animais se mobilizam para defendê-lo, enquanto nós ficamos sentados em nossas casas, vivendo em um ambiente confortável, comendo, bebendo e vestindo as melhores roupas, enquanto o povo palestino vive ao relento”.

E continuou: “É uma vergonha para o mundo inteiro, e uma vergonha para os tomadores de decisão, deixar que seres humanos como nós vivam nessas condições. Milhares de vítimas morrem em um único bombardeio em Gaza e, mesmo assim, não ouvimos do mundo ocidental posições à altura da magnitude dessa tragédia”.

E concluiu: “Exigimos vida e justiça para o povo palestino; assim como a FIFA levanta slogans que clamam por justiça, devemos também exigir o direito deles à vida”.

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