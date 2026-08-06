Em um cenário de torcida grandioso jamais visto no estádio Papara Park, o clube turco Trabzonspor inaugurou uma nova era ao apresentar o ídolo do futebol egípcio Mohamed Salah como jogador de suas fileiras, diante de um público que ultrapassou os 30 mil torcedores, que gritaram o nome do "Rei egípcio" em uma noite descrita como histórica.

O capitão da seleção do Egito assinou um contrato que se estende por duas temporadas com o clube turco, até o verão de 2028, aparecendo em seguida no gramado do estádio vestindo a camisa número 10, acompanhado pelo presidente do clube, Ertuğrul Doğan, em uma cerimônia de apresentação excepcional que atraiu os olhares do meio esportivo mundial.

Assim que os pés de Salah pisaram no gramado do Papara Park, as arquibancadas se transformaram em um bloco de entusiasmo, com a torcida recebendo-o com uma tempestade de gritos e aplausos.

O astro egípcio retribuiu a saudação da melhor forma possível, dirigindo-se diretamente às arquibancadas para compartilhar a alegria com os torcedores do clube, antes de liderar ele mesmo os gritos da torcida em um momento que selou a relação excepcional que começou entre as duas partes.

Palavras que vieram do coração

Em seu primeiro discurso para a torcida do Trabzonspor, o presidente do clube, Ertuğrul Doğan, disse em declarações ao "Sporx": "Nosso astro mundial representa um reforço de qualidade para o nosso time. Sejam bem-vindo à nossa grande comunidade, e agradeço a cada um de vocês por esta presença histórica".

Por sua vez, Mohamed Salah expressou seu espanto e admiração pelo que viu, dizendo: "Olá a todos. Gostaria de poder falar turco para descrever o que sinto, mas permitam-me me expressar assim".

O astro egípcio acrescentou em tom emocionante: "O que vejo hoje eu nunca havia presenciado antes na minha vida. O amor que vocês me demonstraram ontem e hoje foi imenso. Obrigado a todos vocês do fundo do meu coração. Estou extremamente feliz por estar aqui, e meu objetivo é claro: vencer. Estou muito ansioso para começar os treinos e disputar as partidas com a camisa do Trabzonspor".

Salah encerrou suas declarações com uma frase que resumiu a dimensão do encantamento: "Nunca vi nada parecido antes", antes de saudar a torcida do clube, em um anúncio oficial do início de uma jornada da qual os apaixonados pelo Trabzonspor esperam muito.