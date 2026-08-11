O romeno Cosmin Olăroiu, técnico do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, ressaltou a importância da partida contra o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, considerando que ela definirá os rumos de toda a temporada.

Al-Ittihad e Al Jazira se enfrentam nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, na fase preliminar de qualificação para a fase de liga do torneio asiático de elite.

Olăroiu afirmou, em declarações aos canais "Abu Dhabi Sports": "A partida contra o Al-Ittihad é um teste muito bom para nós, vamos saber onde estamos e o que precisamos fazer, quais são as nossas reais capacidades e quem consegue lidar bem sob pressão".

E acrescentou: "É um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, a partida é uma excelente oportunidade para avaliar o grupo da melhor forma possível".

Sobre a dificuldade de disputar uma partida dessa magnitude no início da temporada, o treinador romeno disse: "Não podemos mudar nada, temos que encará-la como um teste que revela nossa identidade nesta etapa".

E concluiu: "Depois dessa partida, saberemos com mais precisão aonde queremos chegar, o que deve mudar e o que precisamos trabalhar. Jogos como esse vão nos dar muitos indicadores importantes".

Vale lembrar que esta será a primeira partida oficial de Cosmin Olăroiu à frente do comando técnico do Al Jazira, assim como para o treinador alemão Jens Wissing com o Al-Ittihad.