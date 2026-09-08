O tunisiano Tarek Dhiab, analista técnico dos canais "Thmanyah", detentores dos direitos de transmissão da Saudi Pro League, pediu a demissão do holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli, durante o intervalo da partida contra o Al-Qadsiah.

O Al-Ahli visitou o Al-Qadsiah nesta terça-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Saudi Pro League.

O Al-Qadsiah encerrou o primeiro tempo da partida vencendo o Al-Ahli por 3 a 0, sendo esta apenas a quarta vez que o clube passa por isso em sua história de participações na Saudi Pro League.

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Ao ser questionado sobre a mudança que poderia ajudar o Al-Ahli a reagir no segundo tempo, Tarek Dhiab respondeu com ironia: "Trocar o treinador. Essa é a melhor coisa que poderia acontecer no intervalo: que o (Pusic) ficasse no vestiário e os jogadores atuassem sem treinador".

O analista tunisiano desferiu um forte ataque ao treinador holandês, afirmando: "O Al-Ahli está fadado, não esteve presente no primeiro tempo, e o Al-Qadsiah dominou completamente a partida".

Vale lembrar que Pusic comanda o Al-Ahli desde o início da atual temporada, como sucessor do treinador alemão Matthias Jaissle, que foi para o comando do Newcastle United, mas sofreu derrota em 2 de seus primeiros 5 jogos na Saudi Pro League, antes da partida contra o Al-Qadsiah.