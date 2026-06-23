Em vídeo: Sob pressão de Ronaldo... O marroquino Jalal Jaid estraga a alegria do Uzbequistão com um gol espetacular

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, pressionou o árbitro marroquino Jalal Jid para que anulasse um gol espetacular marcado pela seleção do Uzbequistão na partida entre as duas equipes na noite desta quarta-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026.

Aos 29 minutos da partida, Azizjon Janiev, estrela do Uzbequistão, disparou um chute forte de fora da área que acabou no fundo da rede portuguesa.

No entanto, Ronaldo dirigiu-se a Jid e protestou veementemente contra a validação do gol, alegando uma falta de Abusbek Vizulaev contra João Cancelo na entrada da área, pouco antes do chute de Janiev.

De fato, o árbitro marroquino recorreu ao VAR, confirmou por si mesmo a existência da falta do lado uzbeque e tomou a decisão de anular o gol.

O primeiro tempo da partida terminou com a seleção portuguesa vencendo por 3 a 0, com Ronaldo marcando dois gols.

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