Em vídeo: sinfonia de Gakpo e Isak dá ao Liverpool sua primeira vitória na Premier League

O Liverpool conquistou sua primeira vitória na Premier League nesta temporada, ao superar o anfitrião Ipswich Town (2 a 0), nesta sexta-feira, no estádio Portman Road, pela terceira rodada da competição.

Com este triunfo, o Liverpool elevou sua pontuação para 5 pontos, ocupando provisoriamente a quinta posição na tabela da Premier League, enquanto o Ipswich estacionou nos 3 pontos, na 13ª colocação provisória.

Alexander Isak marcou os dois gols do Liverpool aos 6 e aos 9 minutos, dando à equipe do técnico Andoni Iraola uma vantagem inicial que definiu a partida.

Os dois gols saíram com assistência do internacional holandês Cody Gakpo, que desempenhou um papel de destaque no início forte dos visitantes.





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Os dois gols representam um começo notável de Isak com o Liverpool, já que ele elevou sua conta para 3 gols na Premier League nesta temporada, depois de ter marcado um gol durante o empate (2 a 2) diante do Nottingham Forest, na rodada anterior.

O atacante sueco também deu continuidade ao seu brilho diante do Ipswich, chegando a 6 gols em 3 partidas contra este time.

O Liverpool havia entrado na partida em busca de sua primeira vitória na temporada, depois de ter iniciado sua caminhada com dois empates consecutivos diante de Newcastle United e Nottingham Forest, ambos pelo placar de 2 a 2.

Apesar do início chocante, o desempenho do Ipswich melhorou após os dois gols, e a equipe tentou voltar à partida, mas não conseguiu romper a defesa do Liverpool nem transformar os períodos de pressão em gols.

O confronto marcou a primeira aparição do recém-chegado Bradley Barcola com a camisa do Liverpool, com o internacional francês entrando em campo no lugar de Victor Muñoz aos 64 minutos.

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