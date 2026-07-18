Em vídeo... Shubair: Lagaâ e Motsepe apoiam o aumento do número de clubes nas competições africanas

O jornalista e goleiro histórico da seleção egípcia, Ahmed Shubair, afirmou hoje, sábado, que a proposta apresentada pelo presidente da Federação Egípcia de Futebol e membro do Comitê Executivo da CAF, Hani Abu Rida, sobre o aumento do número de clubes participantes nas competições do continente africano, conta com o apoio das principais figuras da CAF.

Shubair afirmou, em seu programa no canal egípcio “Al-Nahar”, que estava prevista uma reunião do Conselho Executivo da CAF para ontem, sexta-feira, para discutir a proposta, mas que dificuldades logísticas impediram a realização do encontro.

O ex-goleiro do Al-Ahly acrescentou: “Apesar de a reunião não ter ocorrido, a maioria das opiniões dentro da CAF é favorável à proposta, que conta com o apoio de Motsepe (presidente da CAF) e do Sr. Fawzi Lakjaâ (vice-presidente da CAF e presidente da Federação Marroquina). Espera-se que a proposta de aumento do número de clubes seja aprovada nos próximos dias, quer haja uma nova reunião, quer não.”

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A proposta prevê a concessão a algumas federações (entre elas a do Egito) de uma vaga adicional em cada torneio, de modo que o número de clubes participantes de alguns países (conforme o ranking) chegue a três, tanto na Liga dos Campeões da África quanto na Copa da Confederação, sendo que a participação do terceiro clube começaria nas fases preliminares.

Shubair confirmou que a questão ainda está “em forte discussão” dentro da CAF e que se espera uma decisão em breve, antes do anúncio da agenda do continente africano para a nova temporada.



