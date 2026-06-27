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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Em vídeo: Shubair defende seu gol em um pênalti contra o Irã

M. Shobeir
Egito
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
Egito
Irã

O Leão dos Faraós

Mustafa Shubair, goleiro do Egito, conseguiu defender um pênalti contra o Irã na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O árbitro marcou o pênalti depois que Mohamed Abdel Moneim, zagueiro do Egito, errou um passe e acabou acertando o pé do atacante Mehdi Taremi.

Shubair defendeu com maestria o chute de Tarmi, mantendo, naquele momento, a vantagem dos Faraós com o gol marcado por Mahmoud Saber, meio-campista da seleção egípcia, aos cinco minutos de jogo.

A seleção egípcia lidera o Grupo 7 com 4 pontos antes do início da terceira rodada, o que garantiu sua classificação para as oitavas de final.

Esta é a primeira vez que os Faraós se classificam para a segunda fase na história de suas participações na Copa do Mundo, já que anteriormente participaram de três edições, nas quais foram eliminados na primeira fase.

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