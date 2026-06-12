As seleções dos Estados Unidos e do Paraguai se preparam para um novo confronto polêmico, poucos meses após a violenta briga que marcou o amistoso entre as duas equipes em novembro passado, que terminou em grande tumulto dentro do campo.

Apartida, disputada em 16 de novembro de 2025 no estádio “Subaru Park”, na cidade de Chester, no estado da Filadélfia, terminou com a vitória dos Estados Unidos por 1 a 0, mas o resultado foi ofuscado pela grande confusão que eclodiu aos 91 minutos.

Os eventos começaram após uma disputa por um lançamento lateral entre o zagueiro Gustavo Gomez e o jogador Alex Freeman, levando os jogadores de ambas as seleções a se dirigirem ao local do incidente, e a situação rapidamente se transformou em uma briga generalizada, marcada por socos, empurrões violentos e jogadores caindo no gramado.

A tensão atingiu o auge quando Gustavo Gómez agarrou o goleiro americano Matt Freese pelo pescoço, causando-lhe um ferimento na boca e sangramento.

Alguns jogadores de ambos os lados tentaram intervir para conter a briga, mas demorou alguns minutos até que a situação fosse controlada.

Apesar das especulações na época sobre a imposição de punições severas aos envolvidos, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu ignorar o incidente, considerando que a partida era amistosa.

Parece que o clima está mais calmo desta vez, já que os observadores descartam a repetição do cenário da briga anterior, apesar da tensão persistir entre as duas equipes.