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Número negativo embaraçoso para Hansi Flick

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O Barcelona deu continuidade à sua histórica sequência negativa na Liga dos Campeões, após não conseguir manter sua meta invicta diante do anfitrião Galatasaray, na noite desta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga desta temporada.

A equipe do técnico Hansi Flick sofreu um gol do Galatasaray no primeiro tempo, marcado pelo russo Aleksey Batrakov aos 26 minutos, que aproveitou um cruzamento de Rafael Leão.

Segundo estatísticas da rede especializada "Stats Foot", o Barcelona não conseguiu manter a meta invicta nos últimos 17 jogos que disputou na Liga dos Campeões, após o gol do Galatasaray, reforçando a pior sequência defensiva da equipe catalã na história da competição.

A última partida do Barcelona sem sofrer gols na competição remonta a abril de 2025, contra o Borussia Dortmund, quando venceu por 4 a 0.