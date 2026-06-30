Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, liderou os Bleus a uma vitória fácil sobre a seleção sueca por 3 a 0, em partida disputada na madrugada desta quarta-feira no estádio “MetLife”, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção francesa garantiu sua vaga nas oitavas de final e enfrentará o Paraguai na manhã do próximo domingo.

A seleção francesa evitou uma surpresa semelhante à da Alemanha, que foi eliminada da competição nas oitavas de final pela Paraguai na segunda-feira passada.

A França se tornou a segunda seleção europeia a chegar às oitavas de final até o momento, depois da Noruega, que eliminou a Costa do Marfim ontem, terça-feira.

Mbappé quebra a maldição da trave

A partida começou em ritmo acelerado por ambos os lados, com a seleção sueca surpreendendo a francesa com um contra-ataque, o que tornou o primeiro terço de hora bastante equilibrado.

Aos 20 minutos, Kylian Mbappé recebeu um passe em profundidade magnífico, ficou cara a cara com o gol e balançou a rede com facilidade com um chute à esquerda do goleiro, mas o árbitro anulou o gol por impedimento.

O perigo francês continuou, e aos 31 minutos, Barcola cruzou rasteiro, e Mbappé desviou com um chute forte que acertou a trave direita do gol sueco.

Quatro minutos depois, Michael Oulissi chutou com um belo chute de tesoura, que acertou a trave esquerda desta vez, mantendo a pressão francesa no primeiro tempo.

Enquanto as duas equipes se preparavam para encerrar o primeiro tempo e voltar aos vestiários com um empate sem gols, Mbappé abriu o placar com um gol no último minuto, com um chute preciso no canto oposto após receber um passe de Ousmane Dembélé.

O brilho de Mbappé continua

Com o início do segundo tempo, o ataque francês não parou, e Parkola marcou o segundo gol apenas 7 minutos após o reinício, com um chute de dentro da grande área, aproveitando um lapso da defesa amarela.

Mbappé continuou em grande forma e marcou seu segundo gol e o terceiro da seleção francesa aos 74 minutos, após receber um passe em profundidade de Oulissi e mandá-lo para o fundo da rede no momento em que o goleiro saía do gol.

Seis minutos antes do fim do tempo regulamentar, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, decidiu substituir Mbappé por Ryan Sharqi.

Victor Giociris, atacante da Suécia, quase marcou um gol de honra ao chutar rasteiro na penúltima minuto do segundo tempo, mas o goleiro francês defendeu com segurança.