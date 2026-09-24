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Iraq-Faces-UAE-In-BasraAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: seleção dos Emirados Árabes Unidos goleia o Iêmen por 4 a 0 e assume a liderança do grupo dos dois campeões

Emirados Árabes Unidos x Iémen
Emirados Árabes Unidos
Iémen
Gulf Cup
Emirados Árabes Unidos
Iêmen

A UAE inicia o torneio com vitória convincente

A seleção dos Emirados Árabes Unidos iniciou sua trajetória na 27ª edição da Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27", com uma estreia arrasadora, ao balançar as redes do rival Iêmen e assumir provisoriamente a liderança de seu grupo.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos venceu a do Iêmen por 4 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta quinta-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

Nicolás Giménez abriu o placar para os Emirados Árabes Unidos aos 26 minutos de jogo, após receber a bola dentro da área, driblar o zagueiro do Iêmen e finalizar forte de pé esquerdo para dentro das redes iemenitas.

Dez minutos depois, Nader Sahal, zagueiro da seleção do Iêmen, marcou o segundo gol dos Emirados Árabes Unidos contra a própria meta, ao tentar afastar um cruzamento, mas a bola bateu em seu pé e foi parar no fundo das redes.

Luan Pereira marcou o terceiro gol dos Emirados Árabes Unidos, aos quatro minutos dos acréscimos do primeiro tempo, ao desviar de pé direito um cruzamento rasteiro para dentro das redes.

Nicolás Giménez seguiu inspirado no início do segundo tempo e marcou o quarto gol dos Emirados Árabes Unidos e o segundo dele aos 51 minutos de jogo, ao desviar um cruzamento para dentro das redes com um cabeceio.

A goleada colocou a seleção dos Emirados Árabes Unidos na liderança do Grupo 2, com 3 pontos, enquanto a seleção do Iêmen ficou na lanterna do mesmo grupo, sem pontos.

A torcida aguarda ansiosa o grande jogo do mesmo grupo, que coloca frente a frente Catar e Bahrein, atuais campeões da última edição da Copa da Ásia e da Copa do Golfo Árabe, respectivamente.

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