Em vídeo: Saud Abdulhamid: perdi metade do meu salário, sonho com a Premier League e a verdade sobre o retorno à Roshan

Saud Abdulhamid se transferiu do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para a Roma, da Itália, durante a janela de transferências do verão de 2024, mas não conseguiu garantir uma vaga como titular, o que o levou a decidir se transferir para o Lens, clube pelo qual atua desde 2025.
Dificuldades no exterior
Abdulhamid afirmou, em declarações ao programa "Fil Marma", pelos canais "Al-Arabiya", da Arábia Saudita: "É natural que meu salário tenha diminuído ao me transferir para a Europa, porque não me dariam o mesmo salário que eu recebia na Liga Roshn".
E acrescentou: "Acredito que perdi mais de 50% do meu salário, mas estou tranquilo com a situação em que me encontro no momento".
Sobre o motivo de seu fracasso em se firmar na Roma, disse: "Quando me transferi, as condições não eram as ideais, pois não consegui ter uma oportunidade, além da crise com o idioma, já que eu não sabia italiano e havia apenas 3 jogadores que dominavam o inglês, e eram eles que me transmitiam as instruções do treinador".
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E prosseguiu: "O jogador saudita não era conhecido por lá, então não havia muita confiança em relação a mim, mas houve uma grande mudança após a transferência para o Lens, porque metade deles são muçulmanos, árabes e marroquinos, e isso me deixou mais tranquilo, e fui eu quem pediu para deixar a Roma por falta de oportunidade".
O retorno ao Campeonato Saudita
Por outro lado, o jogador saudita afirmou que não pensou em voltar à Liga Roshn, apesar das dificuldades pelas quais passou no início, ressaltando que não pensa nisso no momento.
E esclareceu: "Talvez eu estivesse triste por não jogar pela Roma no início, mas não me arrependi de ter ido para o exterior, porque era meu sonho. Não gosto de me arrepender do que faço, porque sei o que estou fazendo, e se eu pensasse assim não teria feito nada".
E corrigiu: "Tudo o que penso é que tomei essa decisão e que preciso levá-la até o fim, especialmente porque a decisão foi tranquila para mim apesar das dificuldades. Só trabalho para aprender e completar o que comecei".
E continuou: "Não pensei em voltar ao Campeonato Saudita apesar de todas as dificuldades, porque eu queria jogar na Liga dos Campeões da Europa, e quando fui para o Lens o sonho se realizou, pois disputamos o Campeonato Francês e ficamos em segundo lugar".
O sonho do Campeonato Inglês
Em outra frente, Saud Abdulhamid revelou os sonhos que busca realizar no próximo período, depois de ter concretizado seu primeiro sonho de disputar a Liga dos Campeões da Europa.
E esclareceu: "Há muitos sonhos que ainda não realizei, por isso não penso em voltar à Liga Roshn até concluí-los, mas fico feliz com o desejo das pessoas de que eu volte, embora esteja focado no meu trabalho no momento".
E concluiu: "Minha ambição não tem limites, a ponto de você achar que estou brincando quando a declaro. Quero que as pessoas se lembrem do meu nome após o fim da minha carreira, e também sonho em jogar na Premier League inglesa".