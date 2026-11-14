Em vídeo: Saud Abdulhamid: perdi metade do meu salário, sonho com a Premier League e a verdade sobre o retorno à Roshan

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Saud Abdulhamid, lateral do Lens, da França, e da seleção da Arábia Saudita, admitiu que abriu mão de mais da metade do salário que recebia na Roshan League para jogar como profissional nos gramados europeus ao longo dos últimos anos.

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Saud Abdulhamid se transferiu do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para a Roma, da Itália, durante a janela de transferências do verão de 2024, mas não conseguiu garantir uma vaga como titular, o que o levou a decidir se transferir para o Lens, clube pelo qual atua desde 2025.

Dificuldades no exterior

Abdulhamid afirmou, em declarações ao programa "Fil Marma", pelos canais "Al-Arabiya", da Arábia Saudita: "É natural que meu salário tenha diminuído ao me transferir para a Europa, porque não me dariam o mesmo salário que eu recebia na Liga Roshn".

E acrescentou: "Acredito que perdi mais de 50% do meu salário, mas estou tranquilo com a situação em que me encontro no momento".

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Sobre o motivo de seu fracasso em se firmar na Roma, disse: "Quando me transferi, as condições não eram as ideais, pois não consegui ter uma oportunidade, além da crise com o idioma, já que eu não sabia italiano e havia apenas 3 jogadores que dominavam o inglês, e eram eles que me transmitiam as instruções do treinador".

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E prosseguiu: "O jogador saudita não era conhecido por lá, então não havia muita confiança em relação a mim, mas houve uma grande mudança após a transferência para o Lens, porque metade deles são muçulmanos, árabes e marroquinos, e isso me deixou mais tranquilo, e fui eu quem pediu para deixar a Roma por falta de oportunidade".

O retorno ao Campeonato Saudita

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Por outro lado, o jogador saudita afirmou que não pensou em voltar à Liga Roshn, apesar das dificuldades pelas quais passou no início, ressaltando que não pensa nisso no momento.

E esclareceu: "Talvez eu estivesse triste por não jogar pela Roma no início, mas não me arrependi de ter ido para o exterior, porque era meu sonho. Não gosto de me arrepender do que faço, porque sei o que estou fazendo, e se eu pensasse assim não teria feito nada".

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E corrigiu: "Tudo o que penso é que tomei essa decisão e que preciso levá-la até o fim, especialmente porque a decisão foi tranquila para mim apesar das dificuldades. Só trabalho para aprender e completar o que comecei".

E continuou: "Não pensei em voltar ao Campeonato Saudita apesar de todas as dificuldades, porque eu queria jogar na Liga dos Campeões da Europa, e quando fui para o Lens o sonho se realizou, pois disputamos o Campeonato Francês e ficamos em segundo lugar".

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O sonho do Campeonato Inglês

Em outra frente, Saud Abdulhamid revelou os sonhos que busca realizar no próximo período, depois de ter concretizado seu primeiro sonho de disputar a Liga dos Campeões da Europa.

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E esclareceu: "Há muitos sonhos que ainda não realizei, por isso não penso em voltar à Liga Roshn até concluí-los, mas fico feliz com o desejo das pessoas de que eu volte, embora esteja focado no meu trabalho no momento".

E concluiu: "Minha ambição não tem limites, a ponto de você achar que estou brincando quando a declaro. Quero que as pessoas se lembrem do meu nome após o fim da minha carreira, e também sonho em jogar na Premier League inglesa".