Em vídeo... Sami Al-Jaber revela a verdade sobre sua nomeação como presidente da Federação Saudita de Futebol

Sami Al-Jaber, lenda do Al-Hilal, revelou a verdade sobre sua nomeação como presidente da Federação Saudita de Futebol no próximo período, sucedendo a Yasser Al-Misehal.

Yasser Al-Meshal anunciou, na madrugada da segunda-feira passada, sua renúncia ao cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, após a eliminação da seleção nacional da Copa do Mundo de 2026 ainda na fase de grupos.

Usuários das redes sociais compartilharam um comunicado atribuído à Federação Saudita de Futebol, no qual se anunciava a nomeação de Sami Al-Jaber como seu presidente no próximo período, sucedendo a Yasser Al-Meshal — o que foi negado pelo lenda do Al-Hilal.

Al-Jaber afirmou, em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Servir ao país em qualquer área é uma honra, mas há pessoas competentes e com a experiência necessária para administrar a Federação Saudita de Futebol”.

Ele acrescentou: “Seja quem for que ocupe esse cargo, deve estar cercado por profissionais com alto nível de competência administrativa, para que possam auxiliá-lo e administrar esse sistema da melhor maneira possível, pois não se trata de um trabalho individual”.

Quanto ao comunicado que está circulando, Al-Jaber disse: “Esse comunicado é, sem dúvida, falso, e peço a Deus que conceda todo o bem a esta pátria e a todos nós”.

Vale lembrar que Sami Al-Jaber ocupou vários cargos administrativos desde que se aposentou do futebol em 2007, sendo o mais notável deles em abril de 2018, quando foi nomeado presidente do clube Al-Hilal, mas deixou o cargo após apenas cinco meses.