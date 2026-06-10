Em vídeo... Sami Al-Jaber: Donis é uma das melhores escolhas da seleção saudita dos últimos anos

Sami Al-Jaber, lenda do futebol saudita, elogiou a decisão de nomear o grego Georgios Donis como técnico da seleção saudita, sucedendo o francês Hervé Renard, considerando-a uma das melhores decisões dos últimos anos.

Donis assumiu o comando da seleção saudita em abril passado, menos de dois meses antes do início da Copa do Mundo de 2026, sucedendo Hervé Renard, depois que este último foi alvo de críticas generalizadas devido aos maus resultados.

Al-Jaber disse em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “A contratação de Donis foi uma das melhores decisões da Federação Saudita de Futebol nos últimos anos e exigiu muita ousadia”.

E acrescentou: “Donis não tem uma varinha mágica com a qual possamos nos classificar para as oitavas de final, especialmente porque o grupo não é fácil, mas sim muito difícil, sobretudo com a presença das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde”.

E completou: “Mas, no que diz respeito à organização, foi escolhida uma pessoa como Fahd Al-Mufarrij para ser o diretor executivo, que possui uma grande visão e deixou marcas claras no Al-Hilal durante o tempo em que esteve lá, o que confirma que a seleção saudita trabalha de acordo com um sistema profissional”.

E concluiu: “Os amistosos não refletem o quadro completo, mas há um grande otimismo. Na partida contra o Senegal, a seleção saudita fez passes curtos, jogou de forma organizada e pressionou como um bloco único, o que são indicadores muito bons para este momento.”

Vale lembrar que a seleção saudita disputa a Copa do Mundo pela sétima vez, estando no Grupo H ao lado das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde, e inicia a competição enfrentando a seleção latino-americana na madrugada da próxima terça-feira.