Em vídeo: Sami Al-Jaber: A seleção do Egito repetiu a façanha da Arábia Saudita na Copa do Mundo

Sami Al-Jaber, lenda do futebol saudita, elogiou a seleção egípcia após sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que ela repetiu o que a “Selecção Verde” já havia feito anteriormente.

A seleção egípcia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, ontem, sexta-feira, após vencer a Austrália nos pênaltis, nas oitavas de final, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1.

Al-Jaber disse em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Acompanho de perto o futebol egípcio, a seleção egípcia e seus jogadores profissionais nas ligas europeias, bem como os clubes que participam de competições continentais, como Al-Ahly, Zamalek e Pyramids”.

Ele acrescentou: “O jogador egípcio possui uma grande vantagem, que é a mentalidade. Chegar às oitavas de final, independentemente do que venha a acontecer nessa fase, é uma mensagem para todas as gerações futuras”.

E continuou: “A mensagem diz que o jogador egípcio é capaz de estar presente no maior palco internacional e de ser um adversário à altura das maiores seleções do mundo, e foi isso que aconteceu com a seleção saudita na Copa do Mundo de 1994”.

A seleção saudita havia alcançado um feito histórico na Copa do Mundo de 1994, quando se classificou para as oitavas de final pela primeira vez em sua história, em sua estreia no torneio, antes de ser derrotada pela Suécia.

Al-Jaber continuou: “As gerações que assistem a isso pela TV veem uma seleção forte que conta com Mohamed Salah, um dos maiores jogadores do mundo, com (Omar) Marmoush e com Hamza Abdulkarim, de 18 anos, que se transferiu para o Barcelona”.

E concluiu: “Tudo isso reflete os mesmos anseios das gerações futuras, e de toda criança que sonha em estar nessa situação, em defender a seleção de seu país e em participar da Copa do Mundo”.