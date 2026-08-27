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Em vídeo: Salah vive uma noite europeia catastrófica com o Trabzonspor

Ferencváros x Trabzonspor
Ferencváros
Trabzonspor
Liga Europa
M. Salah
Hungria
Turquia
Egito

O astro egípcio Mohamed Salah viveu uma noite europeia dura com seu novo clube, o turco Trabzonspor, com a derrota por 4 a 0 diante do húngaro Ferencváros, na volta das eliminatórias de acesso à Liga Europa.

O Trabzonspor havia perdido a ida em casa, por um gol a zero, fracassando na tentativa de avançar à Liga Europa, após a derrota no placar agregado das duas partidas (5 a 0).

Mohamed Salah foi titular no jogo de volta, disputado no estádio Groupama Arena, em Budapeste, mas não conseguiu fazer a diferença e deixou o campo aos 64 minutos.

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A equipe turca sofreu com a inferioridade numérica, após a expulsão de Ruslan Malinovskyi aos 13 minutos e de Sydney Lopez Cabral aos 57 minutos.

Os donos da casa abriram o placar com o primeiro gol por meio de Callum O'Dowda aos 19 minutos, antes de Marius Corbu ampliar o marcador aos 54 minutos.

O Ferencváros conseguiu um pênalti aos 59 minutos, convertido com sucesso por Yusuf Bamidele, antes de Krisztián Lisztes fechar a goleada de sua equipe aos 86 minutos.

Dessa forma, o Trabzonspor irá disputar a Liga Conferência Europa.

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