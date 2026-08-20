O Ferencváros, da Hungria, conquistou uma vitória valiosa (1 a 0) sobre o anfitrião Trabzonspor, da Turquia, comandado pelo astro egípcio Mohamed Salah, nesta quinta-feira, no jogo de ida do playoff de acesso à fase de liga da Liga Europa, no estádio "Papara Park".

Kristoffer Zachariassen marcou o único gol da partida, aos 17 minutos, depois de subir para cabecear um cruzamento e mandar a bola às redes de André Onana, dando ao time húngaro a vantagem que ele manteve até o fim do confronto.

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Salah quase abriu o placar cedo para os donos da casa, quando ficou cara a cara com o goleiro dos visitantes pelo lado direito, mas este conseguiu defender sua finalização, enquanto os jogadores do Trabzonspor apresentaram um desempenho fraco no primeiro tempo.

No segundo tempo, o time turco pressionou fortemente seu rival húngaro, mas não conseguiu traduzir seu domínio e suas chances em gols.

A defesa afastou uma cabeçada de perto de Salah, e o internacional egípcio ainda desperdiçou uma finalização à beira da trave, enquanto o travessão do Ferencváros salvou uma cabeçada do jogador nigeriano Paul Onuachu.

Aos 45+1 do segundo tempo, o árbitro mostrou o cartão vermelho direto ao jogador do Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu, após uma entrada violenta em um dos jogadores do time húngaro, antes de a partida terminar com a vitória deste último (1 a 0).

A partida marcou a primeira presença como titular de Mohamed Salah com a camisa do Trabzonspor, depois de ter entrado como reserva em sua primeira aparição oficial pelo time, no empate por 1 a 1 diante do Kasımpaşa na rodada de abertura do Campeonato Turco.

O faraó egípcio juntou-se ao Trabzonspor neste verão, em uma transferência gratuita após 9 temporadas no Liverpool.

O Trabzonspor havia se classificado para o playoff depois de terminar a temporada passada na terceira posição do Campeonato Turco e conquistar a Copa da Turquia, obtendo assim a chance de disputar o acesso à Liga Europa.

A partida de volta será realizada no dia 27 de agosto, no estádio Groupama Aréna, na capital húngara, Budapeste.

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