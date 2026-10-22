A equipe turca do Trabzonspor conquistou uma vitória merecida sobre o escocês Hearts pelo placar de 2 a 0, na partida realizada na noite desta quarta-feira, válida pela segunda rodada da Liga Conferência Europa.

Os dois gols do confronto foram marcados pelo craque egípcio Mohamed Salah, aos 32 minutos, de pênalti, e pelo brasileiro Francolino, aos 58 minutos de jogo.

O primeiro gol saiu depois de o Trabzonspor conseguir um pênalti após uma falta dentro da área. Mohamed Salah foi até a marca com confiança e cobrou com força à direita do goleiro do Hearts, abrindo o placar e dando a vantagem à sua equipe no primeiro tempo.

No segundo tempo, a equipe turca manteve a pressão, até conseguir ampliar a vantagem com o segundo gol aos 58 minutos, após um ataque organizado no qual Salah deu um passe decisivo a seu companheiro, que chegou a Francolino dentro da área. Ele não hesitou em mandá-la para o fundo das redes, confirmando a superioridade dos donos da casa.

Aos 71 minutos, o craque egípcio Mohamed Salah deixou o gramado, depois de fazer um grande jogo e ser o autor da primeira marca na vitória de sua equipe, levando o técnico do Trabzonspor a colocar Ozan Tufan no lugar do egípcio.

Com essa vitória, o Trabzonspor elevou sua pontuação para 6 pontos, em duas vitórias consecutivas, ocupando a terceira posição na tabela de classificação da Liga Conferência Europa, com 6 gols marcados e 2 sofridos, saldo de +4, atrás do líder Lugano pelo saldo de gols.

Por outro lado, o Hearts estacionou em apenas um ponto, de um empate e uma derrota, ocupando a 23ª posição na tabela de classificação, depois de marcar um gol e sofrer 3, com saldo de -2.

O Trabzonspor recebeu um golpe doloroso nos acréscimos, depois que o árbitro da partida mostrou o cartão vermelho ao seu defensor Sidnei Lopes Cabral aos 90+5 minutos, deixando o jogador oficialmente de fora do próximo e aguardado confronto contra o alemão Freiburg na rodada seguinte da Liga Conferência Europa.

O empate sem gols definiu o confronto do tcheco Jablonec contra seu visitante Brighton, na partida que reuniu as duas equipes pela segunda rodada da Liga Conferência Europa.

As duas equipes não conseguiram balançar as redes ao longo dos 90 minutos, saindo cada uma com um único ponto, numa partida que teve relativa superioridade do Brighton, mas sem tradução real no placar.

Com esse empate, o Brighton elevou sua pontuação para 4 pontos, na quinta posição na tabela de classificação do torneio, mantendo-se entre as equipes da frente que disputam a classificação direta.

A equipe grega do Panathinaikos goleou seu anfitrião, o cazaque Kairat Almaty, por cinco a um, na partida que reuniu as duas equipes pela Liga Conferência Europa.

Os visitantes abriram o festival de gols cedo, por meio de Vicente Taborda, aos 6 minutos, antes de Cyril Dessers acrescentar dois gols, aos 24 minutos, de pênalti, e aos 47. Em seguida, Kenji Gorré ampliou a vantagem com o quarto gol, aos 57 minutos, e Ilmin Rastoder fechou os cinco gols aos 75 minutos.

Já o gol de honra dos donos da casa foi marcado pelo jogador Ismail Bekpolat, aos 79 minutos.



