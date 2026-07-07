Em vídeo: Saiu chorando... Scaloni abandona entrevista na TV após a partida contra o Egito

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, não conseguiu conter as lágrimas após a emocionante vitória sobre o Egito por 3 a 2 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois de conduzir o “Tango” a uma das viradas mais emocionantes da história do torneio.

A Argentina estava perdendo por dois gols até os últimos minutos da partida, quando Cristian Romero deu início à virada ao marcar o gol que reduziu a diferença, em seguida, Lionel Messi empatou poucos minutos depois, e Enzo Fernández marcou o gol da vitória decisiva nos acréscimos, garantindo à seleção de seu país a classificação para as quartas de final.

Após o apito final, Scaloni apareceu em uma entrevista ao vivo para o canal TyC Sports, mas parecia incapaz de continuar falando devido à forte emoção, enxugando as lágrimas ao vivo, depois pediu desculpas ao apresentador e deu um tapinha no braço dele antes de sair da entrevista sem concluí-la, enquanto balançava a cabeça em um gesto que refletia a intensidade da emoção que vivia após essa vitória histórica.

A partida ocorreu em um clima tenso, depois que os jogadores da seleção egípcia e sua comissão técnica protestaram contra várias decisões da arbitragem, sendo a mais notável a reivindicação de um pênalti antes do ataque que resultou no gol da vitória da Argentina.

Scaloni não foi o único a se deixar dominar pelas emoções após a partida: o atacante da seleção egípcia, Mustafa Zico, apareceu chorando durante suas declarações e criticou o árbitro francês François Litxer, enquanto Lionel Messi, capitão da Argentina, chorou de alegria após a classificação dramática.

Na coletiva de imprensa, Scaloni voltou a falar sobre seus sentimentos e disse: “O que conquistamos hoje não tem menos valor do que qualquer conquista que já alcançamos com esta seleção anteriormente”.

E continuou: “Chorei porque sou uma pessoa emotiva, mas essa equipe nunca abandonará o povo argentino. Eu vivi o mesmo sofrimento da torcida, mas é por isso que estou aqui como técnico: para viver momentos como esse. Para todos que amam o futebol, essas emoções não têm preço”.