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Mohamed SalahGetty

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Em vídeo: sacrifício desde o primeiro momento revela a importância de Salah para o Trabzonspor

Mercado da bola
M. Salah
Trabzonspor
Campeonato Turco
E. Muci
Egito
Albânia

A camisa do Egito

O clube turco Trabzonspor revelou oficialmente a camisa que o astro egípcio Mohamed Salah vestirá ao longo de sua próxima trajetória com a equipe, colocando fim às especulações sobre o seu novo número.

O Trabzonspor anunciou, por meio de sua conta oficial na plataforma "X", que Salah usará a camisa número 10, o mesmo número que veste na seleção do Egito, em um movimento que reforça o status especial que o "Faraó egípcio" terá dentro da equipe.

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Campeonato Turco
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Trabzonspor
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O jornal turco "Sabah" havia revelado anteriormente que o jogador albanês Ernest Muçi, astro do meio-campo do Trabzonspor, abriu mão voluntariamente do número 10 em favor do recém-chegado Mohamed Salah, em um gesto de boas-vindas ao astro egípcio de 34 anos.

O jornal explicou que o clube havia inicialmente estampado uma camisa com o número 11 para Salah, mas o jogador pediu nos últimos instantes para ficar com o número 10, preferindo manter o número que o consagrou com a seleção do Egito.

Vale lembrar que Mohamed Salah havia aparecido, durante o vídeo promocional do anúncio oficial de sua transferência para o Trabzonspor, com uma camisa que trazia o número 61, o número simbólico da cidade turca. No entanto, aquela aparição foi apenas para fins publicitários, tendo sido confirmado posteriormente que ele não vestirá esse número nas partidas oficiais.

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Espera-se que a chegada de Salah ao Trabzonspor represente um grande reforço para o Campeonato Turco, dada a sua ampla experiência e uma trajetória repleta de conquistas nos âmbitos europeu e internacional.

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