O português Rubén Neves, meio-campista do Al-Hilal, criticou o árbitro da partida de sua equipe contra o Al-Taawoun na Liga Roshen da Arábia Saudita, afirmando que o time tem capacidade de conquistar o título diante do vizinho e tradicional rival Al-Nassr.
O Al-Hilal ficou no empate com o Al-Taawoun por 2 a 2, durante a partida que os colocou frente a frente neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na 27ª rodada da Liga Roshen.
Nevez disse em declarações transmitidas pelo jornalista saudita Hamad Al-Suwailhi através de sua conta oficial no site “X”: “Após a partida, conversei com o árbitro sobre uma falta que ele não marcou contra Theo (Hernández) antes do gol do Al-Taawoun”.
E acrescentou: “(O árbitro) me disse que não houve falta, e agora estou vendo isso diante de vocês no vídeo; há uma falta clara, ele precisa ter certeza de sua decisão e do que diz”.
Sobre o empate, o astro português disse: “Precisamos melhorar, não podemos empatar em casa enquanto lutamos pelo título, a culpa é nossa”.
E acrescentou: “Ainda há jogos pela frente no campeonato e na Liga dos Campeões da Ásia. O campeonato ainda não acabou, e vamos nos concentrar no próximo jogo.”
E concluiu: “O campeonato ainda não acabou, pelo menos para nós. Talvez alguns acreditem que acabou, porque vejo muitas coisas estranhas desde janeiro passado, coisas difíceis de aceitar, mas vamos lutar até o fim”.
Vale lembrar que o empate deixou o Al-Hilal na segunda posição da tabela do Campeonato Saudita, com 65 pontos, a 5 pontos do líder Al-Nassr e à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, no saldo de gols.