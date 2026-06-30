Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, tornou-se o jogador com mais gols marcados em partidas das fases eliminatórias da Copa do Mundo ao longo da história.

Mbappé marcou um gol contra a Suécia nesta manhã de quarta-feira, nas oitavas de final da atual edição da Copa do Mundo, após receber um passe de Ousmane Dembélé no último minuto do primeiro tempo.

Em seguida, Mbappé marcou seu segundo gol aos 74 minutos da partida, aproveitando um passe de Michael Oliisi.

O jogador de 27 anos marcou seu décimo gol nas fases eliminatórias da Copa do Mundo em nove partidas, mais do que qualquer outro jogador, segundo estatísticas da “Opta”.

O astro francês ultrapassou a dupla brasileira Leonidas e Ronaldo, que tinham marcado 8 gols cada um.

Enquanto Mbappé marcou seu décimo gol nas fases eliminatórias, Cristiano Ronaldo, capitão da Portugal, ainda busca seu primeiro gol nesse tipo de partida, já que nunca marcou, apesar de ter disputado oito partidas.

Por outro lado, Lionel Messi, astro da Argentina e maior artilheiro da história da Copa do Mundo, marcou, por sua vez, 5 gols em 12 partidas, segundo as estatísticas do “Mister Chip”.

Vale lembrar que Mbappé marcou seu 18º gol em partidas da Copa do Mundo no total, subindo para o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da história da competição, atrás do líder Messi, com 19 gols.