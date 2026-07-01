Ismaïla Sarr, estrela da seleção do Senegal, continuou a fazer história na Copa do Mundo de 2026, após marcar um gol contra a seleção da Bélgica na partida desta quarta-feira, válida pelas oitavas de final do torneio.

Ismaïla Sarr marcou um gol espetacular aos 51 minutos com um chute forte à esquerda de Thibaut Courtois, aproveitando um passe longo preciso de Moussa Niakhaté.

Sar ampliou a vantagem dos Leões da Teranga com um segundo gol, após o gol de abertura marcado por Habib Diara no primeiro tempo.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, Sar tornou-se apenas o segundo jogador africano da história a marcar quatro gols em uma única edição da Copa do Mundo, depois do lendário camaronês Roger Milla, em 1990.

Sar já havia marcado três gols na edição atual antes do confronto contra a Bélgica: dois contra a Noruega e um contra o Iraque.

Além disso, Sar, estrela do Crystal Palace, tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do Senegal e o segundo jogador africano com mais gols na história da Copa do Mundo, com 5 gols, empatado também com Milla, enquanto está a apenas um gol do recorde detido pelo ganês Asamoah Gyan, segundo a rede “Stats Foot”.

Além dos quatro gols marcados na edição atual, Sar marcou um gol contra o Equador na edição de 2022.