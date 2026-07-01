Em vídeo: Remontada alucinante... A Bélgica volta da beira da eliminação para eliminar o Senegal da Copa do Mundo

A seleção da Bélgica garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após sua vitória dramática sobre o Senegal (3 a 2), na noite desta quarta-feira, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, nas 16 avos de final do torneio.
Habib Diara abriu o placar para o Senegal aos 25 minutos, ao aproveitar uma bola que ricocheteou na trave, após cabeçada de Ismaïla Sarr.
Aos 51 minutos, Sar ampliou o placar com um gol espetacular, ao controlar um passe longo com o peito antes de disparar um chute forte que acertou o fundo da rede do experiente goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, consolidando a vantagem da seleção senegalesa.
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Enquanto a partida caminhava para terminar com uma vitória do Senegal, a seleção belga acordou de forma surpreendente, marcando dois gols consecutivos com Romelu Lukaku e Yuri Tielemans, aos 86 e 89 minutos, deixando o placar em 2 a 2.
A partida foi para a prorrogação, que testemunhou uma vitória dramática dos Diabos Vermelhos, graças a um pênalti conquistado por Yuri Tielemans, que ele mesmo converteu aos 120+5 minutos.
Com essa vitória, a seleção belga garantiu sua vaga nas oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina.