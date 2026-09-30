Cristiano Ronaldo faltou aos treinos da seleção de Portugal pelo terceiro dia consecutivo, em mais um desdobramento que aumenta a tensão dentro do grupo, apenas minutos após o técnico Jorge Jesus confirmar que o capitão da equipe participaria da sessão de treinos na cidade de Copenhague.

Segundo o jornal português "A Bola", Ronaldo deixou o estádio Parken, na capital dinamarquesa, nesta quarta-feira, a bordo de um carro da Federação Portuguesa de Futebol, no momento em que todos os seus companheiros, com exceção de Francisco Conceição, já haviam começado a se posicionar no gramado.

O jornal "Record" publicou um vídeo do momento da saída de Ronaldo.

Declarações de Jesus incendiaram a situação

A saída de Ronaldo aconteceu poucos minutos após a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto contra a Dinamarca, na qual Jorge Jesus confirmou que o atacante de 41 anos participaria dos treinos, mas deu a entender que ele poderia continuar de fora da escalação.

Jesus disse: "Ontem, ele não recusou treinar. Francisco Conceição não treinou porque estava lesionado, e João Félix porque tentamos aliviar o quadro de desgaste, enquanto Cristiano fez um trabalho na academia. Hoje ele vai treinar. É o quarto dia e, portanto, ele vai treinar".

O treinador português também falou sobre sua decisão a respeito da participação de Ronaldo, ressaltando que é ele quem tem a palavra final sobre a escalação.

E afirmou: "Posso prometer o que eu quiser. Sou eu o treinador. Disse ao jogador que ele não começaria a partida e que ficaria no banco de reservas. Se eu precisar dele por 30 minutos, ele vai jogar; se não precisar, não vai jogar. Nenhum jogador vai mudar as minhas ideias, nem ele nem ninguém no futebol, nem mesmo qualquer presidente. Isso nunca vai acontecer".

Jesus revelou ainda que Gonçalo Ramos será titular contra a Dinamarca.

Nova ausência

Ao contrário do que aconteceu na terça-feira, na cidade sueca de Malmö, quando Ronaldo apareceu no gramado e permaneceu por alguns minutos antes do início dos treinos, o capitão de Portugal não subiu ao campo na sessão de quarta-feira.

Ronaldo retornou ao local de hospedagem da seleção a bordo de um carro da Federação Portuguesa, diante da confirmação anterior da federação de que a academia do estádio de Malmö não dispunha dos equipamentos específicos e necessários para a execução do programa de treinos estabelecido para ele, o que o levou a voltar ao hotel.

Até o momento, a Federação Portuguesa não emitiu nenhuma explicação oficial sobre a ausência de Ronaldo no treino de quarta-feira, embora Jesus tivesse confirmado, minutos antes, sua participação.

João Félix foi o principal destaque entre os que retornaram aos treinos na véspera do confronto contra a Dinamarca, em uma sessão que também contou com a presença de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, nas arquibancadas.

Por outro lado, Jesus confirmou a ausência de Francisco Conceição no confronto contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

Qual a causa da crise?

As raízes da crise remontam à forma como foi conduzida a participação de Ronaldo contra a Noruega, depois de o capitão da seleção permanecer no banco de reservas durante toda a partida, apesar de declarações anteriores de Jesus de que ele entraria em campo mesmo que não começasse como titular.

Após a vitória, Ronaldo dirigiu-se diretamente ao vestiário e não se juntou ao restante dos reservas no gramado durante os treinos do dia seguinte.

No dia seguinte, Ronaldo de fato se dirigiu ao estádio "Eleda" e subiu ao gramado sozinho, antes de deixar o local pouco tempo depois. Segundo a Federação Portuguesa, o jogador voltou ao hotel por causa da indisponibilidade dos equipamentos necessários para o seu programa de treinos específico na academia do estádio.

Em meio aos acontecimentos, Pedro Proença decidiu mudar seus planos e se juntar ao grupo da seleção principal, abrindo mão de assistir à partida da seleção sub-21 e viajando novamente à Dinamarca para uma reunião de emergência com Jesus e Ronaldo.

A reunião ocorreu na manhã de quarta-feira, no hotel onde a seleção portuguesa está hospedada, na cidade de Malmö, e foi descrita como tendo transcorrido em um clima tranquilo e amistoso.

Jesus e Ronaldo já haviam realizado uma reunião na noite de terça-feira, na qual trocaram pontos de vista, em uma tentativa de conter a situação e pôr fim à tensão que se seguiu à partida contra a Noruega.