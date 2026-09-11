Em vídeo: reação estranha de Olise após seu doblete na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique iniciou sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa da melhor forma possível, ao golear o norueguês Bodø/Glimt por 5 a 0, em uma partida na qual o francês Michael Olise brilhou de maneira notável.

Olise marcou dois gols durante o confronto, um deles de forma espetacular, além de dar uma assistência, reafirmando mais uma vez sua importância na formação do técnico Vincent Kompany.

Após o fim da partida, Olise concedeu uma entrevista à rede DAZN, na qual foi questionado sobre seu belo gol, mas o jogador francês manteve sua tranquilidade habitual e sua resposta foi bastante curta.

Olise respondeu com frieza: "Não sei".

O repórter perguntou novamente "Como isso aconteceu?", e o jogador respondeu: "Chutei a bola, e ela terminou no fundo das redes, ou não terminou. Não sou o único jogador que marca gols, e não acho isso".

A resposta do jogador francês causou uma sensação de frustração no repórter que o entrevistava, depois que Olise se limitou a respostas curtas e sem entusiasmo, apesar de seu brilho notável e de ter marcado dois gols e dado uma assistência na grande vitória.

Com essa atuação, Olise foi uma das principais estrelas da noite europeia do Bayern, mas optou por deixar seus números dentro de campo falarem por ele, em vez de se estender diante das câmeras.

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