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Traduzido por

Em vídeo: Raphinha estraga a festa do Barcelona no Metropolitano após repreensão de Yamal e De Jong

Raphinha
L. Yamal
F. de Jong
Pedri
Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
J. Garcia
Brasil
Espanha
Países Baixos

Alegria incompleta

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O Barcelona conquistou os três pontos por completo no estádio Wanda Metropolitano, garantiu a liderança e todos comemoraram a virada histórica diante do Atlético de Madrid. Todos, menos um.

Raphinha, capitão do Barcelona, foi o primeiro a deixar o vestiário, sozinho, olhando para o chão, com o rosto fechado, como se tivesse perdido a partida e não como alguém que a venceu.

Uma única cena captada pelas câmeras após o jogo foi suficiente para revelar que o fim da partida não foi só de festa no vestiário do Blaugrana. Afinal, o que aconteceu com o capitão do Barcelona?

O momento de raiva

De acordo com o site catalão "3Cat", Raphinha não estava feliz, o que contrastava com a alegria dos demais companheiros. Em algumas cenas, ele aparece irritado e com o semblante fechado.

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E o motivo, segundo a fonte, foi o último lance a um minuto do fim da partida, quando o Barcelona obteve uma falta. O que se esperava era manter a posse de bola e matar o tempo, mas o brasileiro decidiu cobrar a falta ele mesmo.

Essa decisão não agradou a seus companheiros, e Pedri, Lamine Yamal e Frenkie de Jong foram até ele para repreendê-lo, explicando que a equipe precisava manter a bola, e não arriscar uma finalização que pudesse devolvê-la ao Atlético.

Tentativas fracassadas de acalmá-lo

Raphinha não estava bem, e, embora não tenha parado de tentar durante toda a partida, as coisas nem sempre saem como desejamos, e seu desempenho não esteve em sua melhor forma.

Alguns companheiros se aproximaram dele, como Joan García e Eric García, mas não conseguiram melhorar seu humor.

Foi o primeiro a deixar o vestiário, olhando para o chão, sozinho, em uma imagem passageira depois que o Barcelona garantiu a liderança do campeonato.

O exame antidoping aumenta a tensão

Além disso, Raphinha teve de se submeter ao exame antidoping em um momento em que não estava de bom humor, o que aumentou sua tensão após a partida.

Assim, enquanto o Barcelona comemorava a liderança de LaLiga e uma virada histórica diante do Atlético, seu capitão vivia uma noite completamente diferente: uma noite de raiva, reprovação e solidão.

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