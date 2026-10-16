O Trabzonspor não se contentou com a emocionante vitória fora de casa por 4 a 2 sobre o finlandês KuPS na estreia da Liga Conferência Europa: sua torcida deixou outra marca, mas que desta vez vai custar ao clube uma fatura financeira e uma punição que se espera do organismo europeu.

Após os atos de vandalismo registrados na partida no estádio Tammela, na cidade de Tampere, a emissora pública de rádio e televisão finlandesa Yle revelou um relatório impactante sobre os danos causados ao gramado por conta dos fogos de artifício e sinalizadores acesos pelos torcedores da equipe turca.

Marcas de queimaduras e cadeiras quebradas

Segundo o relatório publicado pelo site turco "61saat", os sinalizadores acesos pelos torcedores do Trabzonspor nas arquibancadas, alguns dos quais foram atirados ao campo, provocaram marcas visíveis de queimadura na grama sintética do estádio Tammela, especificamente na parte frontal do setor visitante, onde se concentrou a torcida do Trabzonspor. Os danos também atingiram diversos assentos no mesmo setor.

O Trabzonspor vai pagar

Em declaração oficial à imprensa finlandesa, Toni Hevonkorpi, diretor do estádio Tammela, afirmou que os danos não são graves, mas que o reparo é necessário e inevitável.

Hevonkorpi explicou que uma pequena parte da grama sintética será reparada e os assentos danificados serão substituídos, destacando que os trabalhos de manutenção podem ser concluídos em apenas um dia útil.

Sobre o custo, o dirigente finlandês disse que o valor exato será definido após o término dos reparos, mas estima que fique na faixa de alguns milhares de euros, assegurando que "os custos do reparo serão cobrados do Trabzonspor por meio da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA)".

Atitudes lamentáveis

Apesar do descontentamento, o diretor do estádio elogiou o clima geral: "O estádio estava completamente cheio e havia uma atmosfera futebolística maravilhosa. A organização foi bem-sucedida de modo geral, mas os acontecimentos provocados pelos torcedores da equipe visitante foram lamentáveis."

Hevonkorpi tranquilizou o público finlandês ao garantir que os danos não impedirão a realização da próxima partida no mesmo estádio, entre Ilves e SJK, já que as marcas de queimadura estão restritas a uma área pequena e é possível jogar até antes da conclusão do reparo.

Um alerta que não foi ouvido

O paradoxal é que esses episódios ocorreram apesar de um alerta oficial emitido pelo próprio Trabzonspor em 14 de outubro, antes da partida, no qual advertia sua torcida contra o uso de sinalizadores e artefatos explosivos, ressaltando que o clube já enfrenta processos disciplinares em aberto na UEFA e que infrações desse tipo podem levar a punições severas, chegando até ao fechamento do estádio.

Apesar do aviso, a partida ficou paralisada por alguns minutos por causa da fumaça densa e dos objetos arremessados, transformando a vitória esportiva em uma fatura extra que aguarda o clube turco na mesa do departamento de disciplina em Nyon.



