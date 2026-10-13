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Gol logo abre o caminho dos espanhóis para os três pontos

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O Atlético de Madrid quebrou um longo tabu na Liga dos Campeões da Europa ao conquistar uma emocionante vitória sobre o Manchester United por 2 a 0, no estádio Metropolitano, pela segunda rodada da fase de liga da competição continental, aproveitando-se da superioridade numérica.

Foi a primeira vez que o Atlético de Madrid venceu uma equipe inglesa na fase de liga (ou fase de grupos, no formato antigo) da Liga dos Campeões, após 7 derrotas e 4 empates.

Por outro lado, o Manchester United perdeu apenas sua segunda partida nos últimos 12 confrontos contra equipes espanholas, período em que somou 7 vitórias e 3 empates.

O Atlético também conquistou sua primeira vitória europeia nesta temporada, somando os 3 primeiros pontos, depois de perder para o Liverpool por 2 a 1 na rodada de abertura. Já o Manchester United sofreu sua primeira derrota, lembrando que havia atropelado o Sabah por 4 a 0 na primeira rodada, ficando com 3 pontos.

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Com essa vitória, o Atlético de Madrid aumentou o sofrimento da equipe inglesa sob o comando de Michael Carrick, após um início catastrófico na Premier League, com apenas 6 pontos nas 6 primeiras rodadas, algo que ameaça o treinador com a demissão.

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Gol de surpresa

A partida começou em ritmo acelerado, e o Atlético de Madrid não deu ao adversário a chance de respirar, surpreendendo-o com um gol já no primeiro minuto: Álex Baena arrancou e tocou uma bola rasteira que Pablo Barrios desviou para as redes inglesas.

O Manchester United despertou depois do gol e começou a ameaçar a meta dos donos da casa com chances perigosas por meio de Bryan Mbeumo, mas não conseguiu empartar o placar no primeiro tempo.

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As coisas quase ficaram ainda mais complicadas, pois suas redes foram balançadas pela segunda vez aos 42 minutos, com Johnny Cardoso, mas o árbitro anulou o gol após um toque de mão de Marcos Llorente, que havia passado a bola para Cardoso.





Cartão vermelho complica a missão do United

No segundo tempo, enquanto o Manchester United buscava o gol de empate, a equipe do treinador Michael Carrick recebeu um novo golpe.

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O Manchester United foi obrigado a jogar com um jogador menos nos últimos 15 minutos da partida, após a expulsão do francês Leny Yoro com cartão vermelho direto, por derrubar Jonathan David, que se encaminhava para ficar cara a cara com o goleiro.

O Atlético de Madrid aproveitou o jogo contra 10 jogadores e ampliou sua vantagem com um segundo gol, assinado por Ademola Lookman aos 79 minutos, no rebote de uma bola que voltou do goleiro dentro da área.