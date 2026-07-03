Em vídeo: Que Deus guie seu coração para o Islã... Grande repercussão com a imagem de Ronaldo no momento de seu gol histórico

Os fãs de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, reagiram intensamente à imagem dele repetindo “Bismillah” no momento em que marcou seu gol contra a Croácia na Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo quebrou seu longo jejum e marcou seu primeiro gol em uma partida eliminatória da Copa do Mundo, após balançar as redes da seleção croata na madrugada desta sexta-feira, nas oitavas de final, em uma partida que terminou com a vitória da seleção portuguesa por 2 a 1, levando a equipe a um confronto acirrado e muito aguardado contra a Espanha nas quartas de final.

O gol de Ronaldo saiu de um pênalti aos 68 minutos, quando ele chutou com força no meio do gol croata.

As câmeras captaram Ronaldo murmurando “Bismillah, Bismillah” antes de converter o pênalti com sucesso, em um momento que muitos consideraram uma demonstração de sua influência pela cultura islâmica após sua estadia na cidade de Riad, na Arábia Saudita, por mais de três anos.

Embora não seja a primeira vez que o astro português recorra à basmala antes de cobrar lances de bola parada, a imagem se espalhou na velocidade da luz e tomou conta das redes sociais.

Ele disse “Em nome de Deus”?

Alguns não acreditaram que Ronaldo tivesse murmurado “Bismillah” e questionaram a veracidade do fato em suas contas nas redes sociais.

Grande comemoração

Enquanto isso, um grande número de seguidores muçulmanos comemorou a cena e fez questão de destacá-la sob vários ângulos.

Será que ele vai se converter ao islamismo?

Por sua vez, a conta em nome de Khaled Al-Kuwari desejou que Ronaldo se convertesse ao Islã, escrevendo: “Ó Deus, guia-o para o Islã”, enquanto outro escreveu: “Peço a Deus que guie seu coração para o Islã”.

Não é a primeira vez

Por outro lado, uma conta chamada “Mustafa” lembrou a todos que a imagem não é novidade e que Ronaldo costuma dizer “Bismillah” antes de chutar com seu time, o Al-Nassr, na Liga Profissional Saudita Roshen.