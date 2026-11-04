Um jornalista saudita revelou a verdade sobre as notícias que indicam a possibilidade de demissão do grego Georgios Donis, treinador da seleção saudita, após o adiamento da Copa da Ásia de 2027.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou, na manhã de anteontem, terça-feira, o adiamento da Copa da Ásia, que estava programada para começar em janeiro de 2027, e que passará a ser disputada a partir de dezembro do mesmo ano.

Relatos da imprensa afirmaram que a Federação Saudita de Futebol estuda demitir Donis e contratar um novo treinador para comandar a seleção principal durante a Copa da Ásia de 2027, no final do próximo ano.

No entanto, o jornalista saudita Badr Al-Saqri negou essas notícias, em declarações ao programa "Nadina", do canal "MBC 1".

Próximas partidas KSA Amistosos 09:30 CDS

Al-Saqri disse a esse respeito: "Entrei em contato com dirigentes da Federação Saudita de Futebol para perguntar sobre o futuro de Donis, e a resposta foi que eles não pensam de forma alguma em demiti-lo do cargo".

E acrescentou: "Não há qualquer intenção por parte da Federação Saudita de Futebol de contratar uma nova comissão técnica, e isso seria uma espécie de loucura caso acontecesse, de acordo com as declarações da própria fonte responsável".

E concluiu: "Os dirigentes afirmaram que Donis seguirá com a seleção saudita no torneio asiático e, portanto, não haverá problema em renovar por mais um ano o contrato que se encerra antes do início da competição".

O contrato do treinador grego com a seleção saudita se encerra no final do próximo mês de julho, o que gerou dúvidas sobre sua permanência, especialmente porque algumas notícias anteriores falavam sobre a possibilidade de sua saída.

Vale lembrar que Donis assumiu o comando da seleção saudita antes do início da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e se despediu da competição ainda na fase de grupos, mas conseguiu conduzi-la ao título da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".