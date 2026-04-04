Em vídeo... Primeiro comentário de Saad Al-Shehri sobre a sucessão de Renard na seleção saudita

Saad Al-Shehri, técnico do Al-Ittifaq, comentou pela primeira vez as notícias que o associam à direção da seleção saudita no futuro próximo, em substituição ao técnico francês Hervé Renard.

Algumas reportagens haviam mencionado a possibilidade de Renard ser demitido antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, devido ao declínio nos resultados e no desempenho da “Selecção Verde” recentemente, com a indicação de alguns nomes para sucedê-lo, entre eles Saad Al-Shehri.

Al-Shehri disse hoje, sábado, em declarações durante uma coletiva de imprensa sobre a partida contra o Al-Qadisiyah pela Liga Roshen, veiculadas pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “Não recebi nenhum pedido para comandar a seleção saudita no próximo período”.

E acrescentou: “Há algo importante para mim que deve ser dito, que é que não permitirei de forma alguma que sejam divulgadas informações falsas que prejudiquem meu patriotismo e minha lealdade à seleção do meu país, pois estou à disposição dele a qualquer momento”.

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Ele esclareceu: “Circularam notícias de que eu teria recusado treinar a seleção saudita, o que é totalmente falso. Mas o técnico da seleção está no cargo, e todos nós o apoiamos, assim como aos jogadores da seleção, para que tenham um bom desempenho na Copa do Mundo”.

E concluiu: “Atualmente, estou focado no Al-Ittifaq, mas se a pátria precisar de mim em qualquer lugar, em qualquer setor, estou presente e sempre pronto para servir ao meu país”.

Quanto ao recente declínio da seleção saudita, e se isso se deve à pouca participação de jogadores locais, ele respondeu: “Não é possível identificar exatamente onde está o problema, mas eu conquistei a Copa da Ásia e me classifiquei para as Olimpíadas com a seleção olímpica nas mesmas circunstâncias”.

E acrescentou: “Os jogadores não participavam tanto quanto agora, mas atualmente treinam com oito estrangeiros de alto nível; portanto, não é possível apontar com certeza onde está o problema, especialmente porque a seleção saudita já se classificou para as Copas do Mundo de 2018 e 2022 com mérito.”

E concluiu: “É verdade que não conquistamos títulos, mas isso se deve à força da competição; há seleções fortes que não conquistaram a Copa da Ásia, por isso não se pode julgar de forma categórica, especialmente porque a seleção saudita alcançou algumas conquistas recentemente, entre elas a classificação para a Copa do Mundo”.