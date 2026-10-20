Em vídeo: presidente do Al-Taawoun acusa árbitro de favorecer o Al-Qadsiah por causa do Al-Hilal

Badr Al-Ghanam, presidente do Al-Taawoun, acusou o árbitro da partida de sua equipe contra o Al-Qadsiah, pela Liga Roshn Saudita, de favorecer o clube adversário, antes de seu aguardado confronto contra o Al-Hilal.

O Al-Qadsiah venceu o anfitrião Al-Taawoun por 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio do segundo, em Buraida, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.

O único gol do Al-Qadsiah foi marcado pelo holandês Tijjani Reijnders, aos 51 minutos do segundo tempo, após um forte chute de dentro da área.

O jornal saudita "Al-Youm" publicou um vídeo de Badr Al-Ghanam, enquanto estava sentado nas cadeiras do estádio do Al-Taawoun, dirigindo algumas palavras de raiva contra o árbitro da partida.

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De acordo com o que o jornal revelou, o presidente do Al-Taawoun acusou o árbitro de ignorar a aplicação do cartão amarelo contra Musab Al-Juwayr, jogador do Al-Qadsiah, 3 vezes, para que ele não fosse suspenso diante do Al-Hilal.

O Al-Qadsiah recebe o Al-Hilal na próxima sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

Vale lembrar que a vitória colocou o Al-Qadsiah na liderança da tabela de classificação da liga saudita, com 25 pontos, a apenas um ponto de vantagem sobre o Al-Hilal, que ocupa a segunda posição, embora o "Al-Zaeem" tenha disputado uma partida a menos.