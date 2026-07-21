O português Domingos Soares, diretor executivo do Al-Ittihad da Arábia Saudita, revelou o motivo da escolha do treinador alemão Jens Wiessing para comandar a equipa principal na próxima época, em substituição do português Sérgio Conceição.

O Al-Ittihad anunciou a nomeação de Wiessing como diretor técnico da equipa principal, em substituição de Conceição, que foi demitido do cargo após o final da época passada, depois de não ter conseguido conduzir a equipa à conquista de qualquer título.

Soares afirmou, num vídeo publicado pelo Al-Ittihad através da sua conta oficial na rede social "X": "A escolha do nosso treinador, o senhor Jens Wiessing, foi muito importante, e uma parte fundamental da preparação para a nova época".

E acrescentou: "Conhecemos o senhor Wiessing há algum tempo, e trabalhei com ele no passado. Sabemos que é um treinador jovem, muito talentoso e ambicioso, e que tem um forte desejo de ter sucesso no Al-Ittihad".

E prosseguiu: "Quanto à equipa técnica que o acompanha, é uma combinação de treinadores adjuntos internacionais de diferentes regiões, e também de treinadores sauditas".

E concluiu: "A integração destas competências leva-nos a um novo nível, e acredito que é o nível certo para alcançar os resultados certos nas próximas semanas e meses".

Recorde-se que a experiência mais bem-sucedida na carreira de Wiessing foi na segunda metade da época passada, quando conduziu a equipa japonesa do Gamba Osaka à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia 2 de 2025, pela primeira vez na sua história, após a vitória sobre o Al-Nassr na partida final.