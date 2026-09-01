Em vídeo: presidente do Al-Hilal rebate acusações de manipulação e revela os bastidores da saída de Benzema

O príncipe Nawaf bin Saad, presidente do Al-Hilal, respondeu às acusações que atingiram o clube de manipulação financeira, em meio às fortes contratações fechadas pelo "Líder" durante a atual janela de transferências de verão.

O príncipe Nawaf bin Saad afirmou, em declarações transmitidas pelo jornalista saudita Maan Al-Quiae: "O Al-Hilal é o único clube que divulga seus balanços financeiros, e eu já havia declarado o tamanho do apoio financeiro do príncipe Al-Waleed bin Talal".

E acrescentou: "Todos os números estão disponíveis e registrados, e o Fundo de Investimento Público representa o Estado, por isso todos devem respeitar essas instituições e considerá-las com grande respeito, porque o que está acontecendo agora é uma acusação aos órgãos do Estado de manipulação".

E completou: "As duas instituições mais visadas pelas acusações são o Fundo de Investimento Público e o Ministério do Esporte, e isso não deveria acontecer. Devemos respeitar os órgãos do Estado, e quem faz isso não tem consciência da gravidade de seu ato. Estamos em um país governado pela lei religiosa antes da lei civil".

Por outro lado, o presidente do Al-Hilal revelou os bastidores da assinatura de um acordo financeiro com o atacante francês Karim Benzema, que deixou a equipe apenas meia temporada após ser contratado do Al-Ittihad, na última janela de transferências de inverno.

E explicou: "Agradeço ao Karim (Benzema) pela forma como tudo foi conduzido, com toda a classe e profissionalismo. A decisão de sua saída foi esportiva, e ele aceitou a decisão. Ele é um grande jogador, não foi dispensado, mas o contrato com ele foi encerrado de comum acordo".

E prosseguiu: "Com a presença do (Ollie) Watkins, as chances de participação do Karim diminuíram, e elas existiam, mas era preciso ser franco com ele sobre a situação geral do clube. O acordo foi feito de forma positiva, refletindo a cooperação que houve entre o clube e o jogador".

E concluiu: "Karim é um grande jogador, e possui uma história muito grande, é um jogador importante na história do futebol mundial, e desejamos a ele muito sucesso".