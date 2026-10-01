João Cancelo marcou o gol que abriu o placar para a seleção portuguesa diante da Dinamarca, na noite desta quinta-feira, aos 13 minutos de jogo, na partida que reúne as duas equipes pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa, no estádio Parken, em Copenhague.

O gol teve participação de Gonçalo Ramos, que se tornou o sucessor de Cristiano Ronaldo no comando do ataque de Portugal.

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Aos 23 minutos, Mikkel Damsgaard conseguiu o empate para os anfitriões, com um belo chute disparado de dentro da área.

Mas Gonçalo Ramos recolocou Portugal à frente rapidamente, ao marcar o segundo gol aos 25 minutos, após uma troca de bola de destaque com Bruno Fernandes, seguida de uma arrancada veloz em direção ao gol, finalizada com um chute preciso no fundo das redes.

Ronaldo havia deixado a delegação da seleção depois de um atrito com a comissão técnica, por não ter participado da última partida diante da Noruega, e relatos da imprensa falaram sobre o fim de sua trajetória internacional.

A seleção portuguesa entrou na partida de hoje na liderança do Grupo 4 do primeiro nível da Liga das Nações da Europa, com 6 pontos, após as vitórias sobre o País de Gales e a Noruega, enquanto a Dinamarca tem 3 pontos.



