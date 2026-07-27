Parece que o novo capítulo na carreira futebolística de Mohamed Salah está prestes a concretizar-se, uma vez que a estrela egípcia está cada vez mais perto de vestir a camisola do clube turco Besiktas durante o presente verão.

O clube turco apresentou uma proposta oficial para contratar Salah numa transferência a custo zero, com um contrato de dois anos ao abrigo do qual receberá um salário anual estimado em cerca de 15 milhões de euros.

Neste contexto, Amr El-Rawy, consultor de marketing na Premier League, prestou declarações importantes, através do canal "Al-Nahar", nas quais explicou as razões da inclinação de Salah por esta opção.

El-Rawy afirmou: "Mohamed Salah quer encerrar o seu percurso de uma forma elegante e satisfatória, sobretudo porque já não precisa de dar mais provas a quem quer que seja".

E acrescentou: "Salah recusou a ideia de se transferir para qualquer outro clube da Premier League, com o intuito de preservar o seu grande legado em Inglaterra e a sua boa relação com os adeptos do Liverpool".

El-Rawy concluiu as suas declarações dizendo: "Mohamed Salah descartou a opção do campeonato saudita porque faz questão de continuar na Europa, o que tornou o Besiktas o destino ideal para ele".