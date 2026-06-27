Na sala de conferências, entre as dezenas de jornalistas que compareceram para acompanhar a coletiva de imprensa da seleção argentina, havia um homem cuja presença não passava despercebida. Um homem com mais de 91 anos, mas que ainda mantém a mesma paixão pela profissão que o acompanha há décadas.

Trata-se do lendário jornalista argentino Makaya Márquez, que continua escrevendo um novo capítulo de sua trajetória histórica, após comparecer para cobrir as finais da Copa do Mundo pela décima oitava vez consecutiva, em uma carreira que se estende por 68 anos.

No meio do salão, Márquez ergueu a voz para fazer uma pergunta ao técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, dizendo: “Permita-me perguntar... Messi vai jogar contra a Jordânia ou não?”.

Scaloni sorriu antes de responder com palavras que transmitiam muito mais apreço do que a própria resposta, e disse: “Normalmente não respondo a perguntas como essa nesta altura... mas, como a pergunta veio de você, vou responder. Messi não vai começar a partida como titular”.

O técnico da “Tango” não parou por aí e dirigiu uma mensagem comovente ao experiente jornalista, dizendo: “Tenho um grande respeito por você e estou orgulhoso de vê-lo aqui”.

Após o término da coletiva, Scaloni dirigiu-se a Márquez e o abraçou calorosamente diante de todos os presentes, antes de tirar uma foto comemorativa com ele, em uma cena que resumiu o valor do respeito entre duas gerações unidas pelo futebol; uma delas fez história dentro de campo, e a outra a registrou com palavras e imagens ao longo de sete décadas.

Essa cena comovente ocorreu poucas horas antes do confronto entre a seleção argentina e a jordaniana no estádio “AT&T”, válido pela terceira e última rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

A seleção argentina chega ao jogo com o ânimo em alta, após garantir sua classificação para as oitavas de final, graças às vitórias nas duas primeiras rodadas contra a Argélia e a Áustria, liderando o grupo com seis pontos.

Os companheiros de Lionel Messi buscam encerrar a fase de grupos com três vitórias consecutivas e garantir a liderança sem nenhum tropeço, enquanto a seleção jordaniana se agarra à esperança de alcançar um resultado histórico e conquistar seus primeiros pontos na competição, ao enfrentar um dos principais candidatos ao título da Copa do Mundo.

Enquanto os olhares se voltam para o que acontecerá dentro do campo, o encontro entre Scaloni e Makaya Márquez roubou a cena antes do apito inicial, confirmando que o futebol não se resume apenas a gols e vitórias, mas também a momentos de lealdade e respeito que permanecem na memória por muito tempo.