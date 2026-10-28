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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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Em vídeo: pênaltis salvam o Manchester City do mesmo destino do Arsenal na Copa da Liga

Match report
Manchester City x Brighton
Manchester City
Brighton
Carabao Cup
England

Os Citizens buscaram o empate duas vezes durante a partida

O Manchester City avançou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa com muita dificuldade, após vencer o Brighton nos pênaltis (4 a 3), depois do empate em 2 a 2 no tempo normal da partida, no estádio Etihad, na noite de quarta-feira.

Nas cobranças de pênalti, pelo Manchester City Mateo Kovacic desperdiçou, enquanto pelo Brighton Yasin Ayari e Lewis Dunk desperdiçaram.


Manchester City e Brighton voltam a se enfrentar no mesmo estádio no próximo sábado, pela Premier League.

O Manchester City, que disputou a partida de hoje com uma escalação de jogadores reservas, escapou da armadilha na qual caiu o Arsenal, após ser eliminado da competição nos pênaltis diante do Fleetwood, um dos clubes da quarta divisão, em uma das maiores surpresas da temporada.

O sorteio das quartas de final está marcado para acontecer mais tarde, com a participação do Manchester City e outros 7 clubes.

O Brighton saiu na frente aos 30 minutos com Malick Yalcouyé, em um chute que bateu no rosto do goleiro e entrou no gol, mas os donos da casa empataram o placar 5 minutos antes do fim do primeiro tempo, com Mateo Kovacic, em uma finalização de fora da área que enganou o goleiro.

O Brighton voltou a ficar na frente aos 47 minutos com gol de Georginio Rutter, aproveitando um cruzamento rasteiro, antes de o Manchester City empatar o placar novamente com um chute de Rayan Cherki que bateu no pé de seu companheiro Vitor Reis aos 72 minutos.

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