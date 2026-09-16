O Zamalek arrancou uma vitória agônica das garras do anfitrião Ghazl El Mahalla, na noite desta quarta-feira, no Estádio de El Mahalla, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Egípcio.

O Cavaleiro Branco definiu o confronto com um gol sem resposta, marcado aos 86 minutos por Ahmed Sherif, de pênalti.

A partida foi de nível mediano, com o jogo concentrado no meio-campo por longos períodos, mas o verdadeiro perigo coube aos donos da casa, que impuseram um domínio relativo sobre o desenrolar do duelo.

A primeira chance de perigo veio de um forte chute pela esquerda da área de Saidou Kaibou, mas a bola bateu em Mohamed Ismail, zagueiro do Zamalek, e mudou de direção.

O Zamalek respondeu com tentativas por meio de cruzamentos, com destaque para um bem executado de Abdallah El Said que chegou à cabeça de Shikabala Banza, que cabeceou para longe da meta, em uma chance desperdiçada.

O Ghazl El Mahalla voltou a ameaçar com força, quando Mohamed Ashraf soltou uma bomba de fora da área que passou raspando a trave, antes de Abdou Yahia desperdiçar a chance mais perigosa do jogo após uma finalização com a perna direita de dentro da área, defendida com maestria pelo experiente goleiro El Mahdi Soliman, que a mandou para escanteio.

A cena se repetiu em outro cruzamento que chegou a Abdou Yahia, em meio a uma clara confusão defensiva do Zamalek, e o atacante chutou com força uma bola que Soliman voltou a defender, mantendo suas redes intactas, enquanto o zagueiro do Zamalek escapou de uma expulsão certa após uma entrada violenta sobre o atacante de El Mahalla, que estava em posição de impedimento e o salvou da punição.

E, enquanto a partida caminhava para um empate sem gols, o Zamalek obteve um pênalti aos 86 minutos, cobrado com sucesso por Ahmed Sherif, que colocou a bola nas redes e concedeu ao Cavaleiro Branco três pontos preciosos no coração de El Mahalla.

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O que significa o resultado?

Com essa vitória agônica, o Zamalek elevou seu saldo para 13 pontos e saltou para a liderança da tabela, no saldo de gols sobre o Al Ahly, após quatro vitórias e um único empate em cinco partidas.

Por outro lado, o Ghazl El Mahalla estacionou em um único ponto e permaneceu na vigésima e última posição, na lanterna da tabela, com um único empate e quatro derrotas, apesar do desempenho aguerrido e do domínio que apresentou diante de um dos grandes do campeonato.