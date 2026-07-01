O lendário jogador de futebol inglês Alan Shearer acusou o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh de ter sido injusto com a seleção da Inglaterra na partida contra a República Democrática do Congo, na noite desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Harry Kane, atacante da Inglaterra, recebeu um passe em profundidade e ficou cara a cara com o gol aos 43 minutos, mas caiu no chão após uma intervenção do goleiro congolês, e o atacante inglês reclamou pênalti.

No entanto, o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh ignorou os apelos de Kane e indicou com a mão que o astro do Bayern de Munique havia se jogado no chão de propósito para conseguir um pênalti.

A decisão de Makhadmeh também provocou a ira do técnico alemão Thomas Tuchel, que estava à beira do campo.

“Houve contato, sem dúvida. Para mim, é um pênalti claro”, disse Shearer à BBC.

O maior artilheiro da história da Premier League acrescentou: “Harry Kane pode ter exagerado na queda, mas o goleiro avançou em sua direção e tinha as mãos no caminho dele. Se o goleiro decide sair dessa forma agressiva, com as mãos estendidas, o atacante tem todo o direito de entrar em contato com ele e cair dentro da área”.