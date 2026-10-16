Em vídeo: pela primeira vez na história do futebol, cartões eletrônicos em vez dos de papel!

O futebol uruguaio testou uma nova forma de aplicar os cartões: os cartões virtuais, utilizados pela primeira vez na quinta-feira, durante a vitória do Nacional sobre o Rentistas (3 a 0), nas oitavas de final da Copa do Uruguai.

O árbitro Eduardo Varela usou um aparelho eletrônico para mostrar o primeiro cartão amarelo da partida, aplicado a Juan Pablo Blada aos 12 minutos.

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O aparelho se parece com um celular ou um pequeno tablet e permite aplicar os cartões amarelos e vermelhos por meio de uma tela e de botões específicos.

Mas sua função não se limita a substituir os cartões de papel tradicionais, já que ele registra as punições automaticamente e as envia ao sistema eletrônico, o que dispensa os árbitros de anotá-las à mão e depois inseri-las eletronicamente mais tarde.

A iniciativa faz parte de um projeto da Federação Uruguaia de Futebol, em parceria com uma empresa de tecnologia, que pretende registrar outros acontecimentos da partida no momento em que ocorrem, como substituições e pênaltis, com a previsão de que essas informações cheguem futuramente aos meios de comunicação de forma direta. Além disso, o aparelho não precisa de conexão à rede wi-fi.

Ainda assim, o dispositivo precisa de aperfeiçoamentos, pois a cor do cartão não ficou suficientemente nítida de longe em sua primeira aparição, o que causou certa confusão entre os torcedores no estádio, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".











