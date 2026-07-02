Em vídeo: Pela primeira vez em 32 anos... Boro deixa uma marca histórica para a Espanha

O lateral-direito Pedro Porro ampliou a vantagem da seleção espanhola, marcando o segundo gol contra a Áustria, na noite desta quinta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Com esse gol, marcado aos 66 minutos, a seleção espanhola alcançou um feito que não acontecia há mais de três décadas: marcar dois gols em uma única partida nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, pela primeira vez desde a vitória sobre a Suíça por 3 a 0, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1994, que também foi disputada nos Estados Unidos.

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O atacante do Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, marcou o primeiro gol da Espanha aos 36 minutos.

A Espanha avançou para as oitavas de final após liderar seu grupo com 7 pontos, graças a duas vitórias sobre a Arábia Saudita (4 a 0) e o Uruguai (1 a 0), além de um empate sem gols com Cabo Verde, enquanto a Áustria ficou em segundo lugar no grupo com 4 pontos.

A “La Roja” sonha com seu segundo título na história da Copa do Mundo, após conquistar o primeiro na edição de 2010, na África do Sul.



