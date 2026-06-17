Em vídeo... Pauleta: “Estamos orgulhosos de Cristiano Ronaldo... e felizes por ele ter quebrado meu recorde”

Paolita, lenda do futebol português, expressou seu orgulho pelo compatriota Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, afirmando estar muito feliz com a capacidade deste último de quebrar seu recorde na seleção de seu país.

Paolita era o maior artilheiro da história da seleção portuguesa, com 47 gols até novembro de 2013, quando Ronaldo quebrou seu recorde, antes de chegar aos 143 gols pela seleção com o “Brasil da Europa”, como é conhecido atualmente.

Paolita comentou o assunto em declarações à rede de TV “BeIN Sports”, do Catar, dizendo: “Estou muito feliz pelo que conquistei com a seleção de Portugal”.

E acrescentou: “Espero que Cristiano Ronaldo marque muitos gols. É verdade que ele conseguiu quebrar um recorde do qual eu me orgulhava, mas ele é um dos melhores jogadores do mundo e adora quebrar recordes”.

E concluiu: “Por isso, ele conseguiu quebrar meu recorde com a seleção, mas estou feliz por ser o segundo maior artilheiro da história da seleção portuguesa até agora, e nós, como portugueses, temos orgulho de Ronaldo”.

Ronaldo iniciou sua sexta participação na Copa do Mundo com a seleção de Portugal nesta quarta-feira, enfrentando a República Democrática do Congo na primeira rodada do Grupo 11, que conta ainda com as seleções do Uzbequistão e da Colômbia.