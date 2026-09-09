Numa noite europeia em que o Paris Saint-Germain confirmou que não está para brincadeira em sua busca pelo título continental, os filhos da capital francesa transformaram seu estádio em palco de exibição futebolística e atropelaram o visitante Slovan Bratislava por seis gols a um, numa partida de mão única em que os parisienses não deixaram qualquer margem para dúvidas sobre a enorme diferença técnica entre as duas equipes.

O confronto que parecia decidido no papel se transformou, dentro de campo, num festival de gols com a assinatura da dupla brilhante Ousmane Dembélé e Ferran Torres. O primeiro se encarregou de comandar o primeiro tempo com dois gols e uma assistência, antes que o segundo assumisse a missão de liquidar os visitantes com um hat-trick histórico no segundo tempo, fazendo com que o Paris enviasse uma mensagem forte a todos os seus rivais no Velho Continente.

Primeiro tempo: Dembélé brilha e Torres confirma a superioridade

O Paris abriu a partida com uma força ofensiva arrasadora, impondo seu domínio absoluto sobre o desenrolar do jogo desde os primeiros instantes. O primeiro gol veio aos 16 minutos, por meio do craque Ousmane Dembélé, que aproveitou uma sobra de escanteio e a finalizou com maestria de perna esquerda de dentro da área, no canto inferior direito.

Isso aconteceu antes de o mesmo jogador voltar a ampliar o placar aos 22 minutos, com um cabeceio preciso de curtíssima distância que morreu no canto esquerdo, confirmando sua superioridade como craque incontestável do tempo. E aos 30 minutos, o espanhol Ferran Torres encerrou o festival de gols com uma finalização de perto de dentro da área, após um cruzamento preciso do próprio Dembélé.

Apesar dos três gols, o placar poderia ter sido muito mais pesado, já que os jogadores do Paris desperdiçaram uma série de chances claras, sobretudo finalizações fortes de Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery e Senny Mayulu, além de tentativas perigosas de Dembélé e Torres que o goleiro Dominik Takáč defendeu com maestria ou que passaram raspando a trave, assim como uma finalização de Nuno Mendes que bateu na trave direita.

Em contrapartida, o Slovan Bratislava apareceu em momentos tímidos com tentativas de Suleiman Camara e Tigran Barseghyan, mas que não representaram perigo real ao gol de Matvei Safonov, com exceção de algumas finalizações que foram tratadas com facilidade, obrigando a equipe a fazer uma substituição forçada precoce com a saída de Kenan Bayrić por lesão e a entrada de Sohumko Camara, num tempo em que o Paris Saint-Germain confirmou seu preparo para decidir o confronto cedo.

Segundo tempo ofensivo: Torres assina o hat-trick

O Paris Saint-Germain manteve sua forte exibição ofensiva no segundo tempo e não deu ao visitante a chance de respirar, decidindo o confronto por cinco a um numa noite em que o espanhol Ferran Torres brilhou e em que os parisienses deram uma aula de futebol em domínio e eficiência ofensiva.

E o início explosivo veio rápido: Ferran Torres abriu os gols do segundo tempo aos 46 minutos com uma finalização de foguete de perna direita de fora da área, que morreu no canto inferior direito, após um passe de Senny Mayulu.

O atacante espanhol voltou a confirmar seu brilho aos 56 minutos, marcando seu terceiro gol na partida e o segundo dele neste tempo, de dentro da área, após um cruzamento preciso de Ousmane Dembélé em uma cobrança de escanteio. E apenas um minuto depois, o Slovan conseguiu diminuir a diferença quando Suleiman Camara marcou o gol de honra (57) com uma finalização forte no ângulo superior direito.

Apesar das intensas substituições feitas pelos dois treinadores para renovar as equipes — o Paris lançou Lucas Digne, Mika Godts, Senny Mayulu, Lucas Hernández e Beraldo, enquanto o Slovan recorreu a Alen Mustafić, Nino Marcelli, Artur Gajdoš e Aleksi Maros —, o domínio continuou absolutamente parisiense, e o tempo teve várias tentativas defendidas com maestria pelo goleiro Dominik Takáč.

O Slovan Bratislava só apareceu ofensivamente em intervalos espaçados, por meio de tentativas tímidas de Suleiman Camara, uma das quais terminou em gol e outra que passou por cima do travessão, enquanto a tensão predominou no desempenho da equipe, cujo jogador César Blackman recebeu um cartão amarelo após uma entrada violenta. O segundo tempo terminou com uma superioridade avassaladora do Paris Saint-Germain, que confirmou sua altíssima categoria e enviou uma mensagem em tom firme aos seus rivais europeus.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

E antes que a partida exalasse seus últimos suspiros, o Paris Saint-Germain se recusou a sair sem deixar sua sexta marca. Aos 88 minutos, chegou a vez de Fabián Ruiz de dar o tiro de misericórdia, depois de receber a bola com confiança dentro da área e finalizá-la com maestria nas redes, marcando um gol que confirmou o atropelo completo e encerrou o festival de gols em seis gols a um.